Einsamer Geburtstag auf Schloss Windsor: Prinz Philip wird 99

Seinen 99. Geburtstag hat sich der britische Prinz Philip sicher anders vorgestellt. Seit fast drei Monaten sitzt der Royal nun schon auf Schloss Windsor in der Nähe von London fest. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Prinzgemahl schon weit vor Ostern vom Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk per Hubschrauber zu Königin Elizabeth II. (94) nach Windsor gebracht.

Fast 100 Jahre - wie wird Prinz Philip seinen Geburtstag am kommenden Mittwoch (10. Juni) unter diesen Umständen feiern? Sehr schlicht, berichtete die Daily Mail. Aus dem Königshaus will die Zeitung erfahren haben: Es soll lediglich ein einfaches Mittagessen mit der Queen geben. Eine größere Geburtstagsfeier hatte der Royal demnach ohnehin nicht geplant. Philip sei nun mal eher still, zitierte das Blatt nicht näher genannte Insider. "Er hat sich, wie es seine Gewohnheit ist, dafür entschieden, kein Aufsehen zu erregen."

Nur keine Aufregung

Auch Kanonendonner wird es für den Herzog von Edinburgh - so sein offizieller Titel - nicht geben, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte. In Windsor wäre der Royal unter normalen Umständen aber wohl nicht gewesen. Er bevorzugt Sandringham im Osten Englands und auch einen Landsitz in Schottland, wo er mit der Queen regelmäßig Urlaub macht.