"Verheerend": Herzogin Meghan äußert sich zu Rassismus in den USA

Herzogin Meghan (38) hat sich erschüttert über den Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz und die Gewalt in den USA geäußert. "Was in unserem Land, in unserem Staat und in unserer Heimatstadt L.A. ( Los Angeles) passiert ist, ist absolut verheerend", sagte die US-Amerikanerin und Ehefrau des britischen Prinzen Harry (35).

Es sei ihr schwergefallen, die richtigen Worte zu finden, gestand sie ein. "Das einzig Falsche wäre es, nichts zu sagen, denn George Floyds Leben zählt", sagte die Herzogin in einer Videobotschaft an die Schülerinnen ihrer früheren Schule in Los Angeles, die das Magazin Essence veröffentlichte.