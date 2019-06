Ehe auf Distanz: Warum Prinz Philip ausgezogen ist

Was klingt, wie ein wildes Gerücht, soll Medienberichten zufolge tatsächlich stimmen: Nach über 70 Jahren Ehe sollen Queen Elizabeth II. ihr Ehemann Prinz Philip nicht mehr zusammenwohnen. Philip, der am 10. Juni seinen 98. Geburtstag gefeiert hat, soll bereits seit längerer Zeit aus dem Buckingham Palast ausgezogen sein und hauptsächlich in einem Kilometer entfernten Wood Farm Cottage in Sandringham, Norfolk, wohnen.

Queen bestand auf Philips Auszug

Nun berichtet der Dailystar, dass die Queen höchstpersönlich ihren Mann dazu gedrängt habe, auszuziehen. Der Auszug des Prinzen soll aber nichts mit einer Ehe-Krise, sondern mit Philips Ruhestand zu tun haben. Bereits 2017 hat sich der Gatte der Monarchin offiziell von seinen royalen Pflichten zurückgezogen – auch wenn er die Queen nach wie vor zu ausgewählten Terminen begleitet.

Die Königin soll ihrem Mann allerdings verordnet haben, seine Pension in Ruhe fernab vom Trubel im Buckingham Palast zu verbringen.

"Die Queen findet, dass Prinz Philip einen richtigen Ruhestand verdient hat", behauptet eine vermeintliche Quelle. "Sie kennt ihn zu gut – wenn er immer noch im Mittelpunkt des royalen Lebens wäre, hätte er das Gefühl, er müsse sich involvieren."

All zu oft sollen die Königin und ihr Ehemann einander tatsächlich nicht mehr sehen. "Sie führen getrennte Leben", heißt es.