Einbandagiert: The Weeknd und die Hintergründe zum AMA-Grusel-Auftritt

Wie er dem Magazin GQ erklärte, geht es in seiner aktuellen Musik um der Perspektive eines "Charakters, der in Vegas den Verstand verliert". Und das durchaus durchdacht: "All diese Songs sind Gedanken und Emotionen, die ich spät in der Nacht hatte", erzählte er. "In den Videos hat dieser Typ sie, nachdem er in einem Club in Las Vegas war, dort in einen Kampf verwickelt wurde. Er entflieht dorthin, um seinen Schmerz zum Beispiel über eine zerbrochene Beziehung zu ertränken. Aber am Ende des Albums kommt man drauf, dass es eine Wiedergutmachung ist." Der Rolle ist er bei Live-Auftritte treu geblieben - wobei das Make-up mit jedem Mal intensiver wird.

Grusel-Look mit Hintergrund

Denn tatsächich verletzt ist er nicht. Zumindest äußerlich. Die Wunden, geschwollenen Augen und Verbände sollen auf die inneren Wunden hinweisen: "Man konnte die Verwundbarkeit in der Musik schon vorher hören", sagte er im Frühjahr dem Magazin Variety. "Aber es gab da so ein Schutzschild, so ein "Fuck You" gegenüber der Welt. Und jetzt bin ich sehr zufrieden damit, die Welt wissen zu lassen, dass ich auch so sein kann."