The Weeknd gesteht Hang zur Selbstzerstörung

Zunächst wollte er in die Filmindustrie, aber in der Musik konnte er seine Gefühle viel direkter ausdrücken. Die düsteren Sounds seines ersten Mixtapes „House Of Ballons“ von 2011 waren so neu, dass sie schnell kopiert wurden und am Beginn einer Welle von ähnlich mystischen R&B-Veröffentlichungen standen.

The Weeknds Charakter war damit auch definiert: Er war der drogenvernebelte, wütende Frauenheld. Darauf geht er auf „After Hours“ in Songs wie „Heartless“ oder „Scared To Live“ und „Hardest To Love“ ein.