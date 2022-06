"Echt": Was wurde aus den Mitgliedern der Teenie-Band?

Kim Frank und seine vier Kumpel hatten sich in der Schule kennengelernt und als Schülerband gestartet. Es folgte der große Durchbruch. Ihre Musikvideos wie etwa zu ihren Songs "Alles wird sich ändern" oder "Wo bist du jetzt?" liefen damals in Dauerschleife auf den Musik-Sendern Viva und MTV. Mit dem steigenden Ruhm wuchs auch ihre Fanbase, welche auf ihren Konzerten hauptsächlich aus kreischenden Teenie-Mädls bestand. Doch die Band sorgte nicht nur musikalisch für Schlagzeilen. Die Mitglieder von "Echt" waren auch immer wieder gerne für einen Skandal zu haben. So rannten sie beispielsweise einmal nackt über die Hamburger Reeperbahn, um dabei ihr Musikvideo zu "2010" zu drehen.

"Wo bist du jetzt?": Was wurde aus Kim Frank?

Der wahrscheinlich größte Hit war der Song "Du trägst keine Liebe in dir". 2000 durfte sich die Band auch nochmal mit dem Rio-Reiser-Coversong von "Junimond" über Charterfolge freuen. Ihr drittes Studioalbum, welches sie 2001 veröffentlichten, konnte jedoch nicht an alte Erfolge anknüpfen. Die Fans wandten sich immer mehr von der Gruppe ab. Ticketvorverkäufe für die letzte Tournee von "Echt" blieben weit unter allen Erwartungen, weshalb die Konzerte teilweise in kleinere Hallen verlegt werden mussten und man die Tour ab der Hälfte sogar absagte. Statt einem weiteren Album verkündeten die fünf 2002 ihre Trennung.