25-jähriges Jubiläum: Was wurde aus den "Buffy"-Stars?

Vor 25 Jahren war Sarah Michelle Gellar erstmals in einer ihrer bekanntesten Rollen zu sehen. Als furchtlose Vampir-Jägerin kämpfte sie sieben Staffeln lang in der Kult-Serie "Buffy" gegen böse Dämonen und knutschte währenddessen auch gerne mal mit dem ein oder anderen Vampir vor der Kamera.

25 Jahre "Buffy": Sarah Michelle Gellar bedankt sich bei Fans

Am 11. März 2022 bedankte sich die "Buffy"-Hauptdarstellerin auf Instagram bei ihren Fans: "Heute vor 25 Jahren hatte ich die Ehre, der Welt meine Version von Buffy Anne Summers vorzustellen. Es war ein harter Kampf. Ein Ersatz in der Zwischensaison in einem neuen Netzwerk, das auf einem Film basiert, der keineswegs ein großer Erfolg war. Aber dann wart ihr da. Die Fans. Ihr haben an uns geglaubt. Ihr habt das möglich gemacht. Ihr seid der Grund, warum wir 25 Jahre später immer noch feiern."