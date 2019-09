Sarah Michelle Gellar setzt in Sachen Ehe auf "viel Arbeit"

Sarah Michelle Gellar (42) ist sich sicher, dass es kein Geheimnis für den Erfolg einer langen, glücklichen Ehe gibt. Stattdessen setzen sie und Ehemann Freddie Prinze Jr. (43) auf "harte Arbeit" in Zeiten der "Wegwerfgesellschaft".

Seit 2002 sind "Buffy" und der "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Star glücklich verheiratet, das Paar hat außerdem zwei Kinder. In Hollywood definitiv ein Ausnahmefall. Doch wie schaffen es die beiden Schauspieler? Gellar zufolge ist der Schlüssel zu einer guten Ehe der gleiche, wie zu jeder guten Beziehung: "Ich denke, dass man, ob es sich um ein Paar, Freunde oder Geschäftspartner handelt, Arbeit in die Beziehung stecken muss", sinnierte sie gegenüber Us Weekly.