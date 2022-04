"Eine schrecklich nette Familie": Was machen Al Bundy & Co. heute?

Elf Staffeln lang amĂŒsierten Al Bundy, seine schrĂ€ge Frau sowie ihre beiden Kinder in der Serie "Eine schreckliche nette Familie" das Fernsehpublikum. Auch heute noch sind viele der Schauspieler, die in der Kultserie fĂŒr große Erfolge sorgten, in Hollywood tĂ€tig.

"Schrecklich nette Familie": Was wurde aus den Stars der Serie?