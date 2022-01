Florian Silbereisen will "nächste Helene" finden

Ab 22. Jänner wird Florian Silbereisen in der neuen Jury der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" sitzen und damit Pop-Titan Dieter Bohlen als Chef-Juror beerben, nachdem dieser 2021 nach 20 Jahren am DSDS-Jurypult Abschied von der Casting-Show nehmen musste. In seiner neuen Rolle als Talent-Sucher setzt sich der Schlagerstar ein hohes Ziel.

Florian Silbereisen sucht die nächste Helene Fischer

Gegenüber der deutschen Bild verriet Silbereisen, dass er sich vorgenommen habe, die neue Helene Fischer zu finden. "Immerhin durfte ich in vielen ARD-Shows schon einige Stars auf dem Weg nach ganz oben begleiten – von Andreas Gabalier bis Helene Fischer. Ich hoffe, wir finden bei DSDS die nächste Helene", erzählte der Sänger der Bild-Zeitung.

Fischer, die sich 2018 nach zehn Jahren Beziehung von ihrem Kollegen und Partner Silbereisen getrennt hat, hatte im Jahr 2005 in Florian Silbereisens "Hochzeitsfest der Volksmusik" ihren ersten TV-Auftritt absolviert.