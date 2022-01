Medienbericht: Helene Fischer ist Mutter geworden

Helene Fischer ist Mutter geworden. Das vermeldete nachgerade "atemlos" die deutsche BILD-Zeitung Dienstagabend mit Verweis auf Informationen, die aus dem "engsten Familienumfeld" stammen sollen. Der genaue Geburtstermin war vorerst unklar, laut BILD ist die Geburt "rund um Weihnachten" passiert.

Dem Vernehmen nach haben Fischer und ihr Verlobter Thomas Seitel, 36, eine Tochter bekommen. Das Kind der in Ammersee ansässigen Eltern soll nicht in der Klinik im nahen Starnberg sondern via Hausgeburt zur Welt gekommen sein. Über den Namen der Tochter war Dienstagabend - vorerst - nichts bekannt. Kindsvater Thomas Seitel studierte an der Sporthochschule Köln und ist deutscher Hochschulmeister am Reck.

Ende September hatte ebenfalls die BILD die Schwangerschaft bekannt gemacht. Jemand aus Fischers engstem Umfeld hatte die Baby-News offenbar ausgeplaudert - sehr zum Ärger von Fischer und Seitel, die es zum damaligen Zeitpunkt noch geheim halten wollten.