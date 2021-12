Helene Fischer zieht bittere Bilanz über Karriere im Schlager-Business

Bei all den beruflichen Erfolgen sei ihr Privatleben wohl zuweilen auf der Strecke geblieben. "Ich glaube, ich war da so in meinem Tunnel und so fokussiert auf meine Arbeit, dass ich alles um mich herum teilweise auch vergessen habe. Es war auch so, dass ich wahrscheinlich sehr überarbeitet war und gar nicht gemerkt habe, wie viel ich da immer an Energie geben musste", sagte Fischer, die Anfang Oktober bekannt gegeben hatte, mit ihrem Freund Thomas Seitel ein Kind zu erwarten.

2019 hatte Fischer eine Karrierepause angekündigt. In der Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" teilte die Sängerin den Zusehern mit, musikalisch kürzer treten zu wollen. "In den letzten anderthalb Jahren hatte ich zwei tolle Tourneen. Jetzt will ich mir Zeit nehmen, um kreativ zu sein. Ich werde mich ein bisschen zurückziehen. Aber wenn es neue Musik gibt, lasse ich euch natürlich teilhaben", hatte Fischer damals erklärt.