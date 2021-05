Donald Trump zieht um - (vorerst) ohne Melania und Barron

Die Sommermonate wird Ex-Präsident Donald Trump vermutlich ohne seine Ehefrau Melania und seinen jüngsten Sohn Barron Trump verbringen. Medienberichten zufolge habe der 74-Jährige sein Luxus-Anwesen Mar-a-Lago in Florida verlassen und werde den Sommer in New Jersey verbringen. Hier wolle Trump an seinem politischen Comeback basteln.

Trump zieht nach New Jersey: Ohne Melania und Barron?

Wie die Daily Mail berichtet, soll Donald Trump bereits am 9. Mai nach einem Muttertagsbrunch mit seiner Frau und seinem 15-jährigen Sohn von Florida nach New Jersey gejettet sein.

"Er kommt immer zum Mittagessen zum Muttertag und reist dann ab, jetzt, wo die Wintersaison offiziell vorbei ist", sagt eine Quelle gegenüber People. "Er hält sehr an seinen Routinen fest und weicht selten von irgendetwas in diesem Bereich ab."

Angestellte wurden dabei gesichtet, wie sie eine Reihe an Kisten ins Flugzeug trugen. Was die Spekulationen anfeuerte, dass Trump seine politischen und Spendeaktionen in seinen Golf-Club in Bedminster in New Jersey verlegen werde.