Donald Trump: Böses Gerücht um Zerwürfnis mit Tochter Ivanka

"Der Präsident sagte seiner Tochter, dass ihre Anwesenheit bei der Amtseinführung sie Tausende von Anhängern kosten und die schlimmste Entscheidung sein würde, die sie jemals treffen könnte", heißt es.

Ivanka hingegen soll davon überzeugt gewesen sein, dass durch eine Teilnahme an Bidens Amtseinführung sie "als guter Verliererin darstehen lassen würde und sie zukünftige Unterstützer gewinnen wird", so die Quelle weiter. Sie soll ihrem Vater zudem mitgeteilt haben, dass sie ihre eigenen politischen Bestrebungen schützen müsse.

Ivanka Trump: In New York unerwünscht

Bestätigt wurden die Unkenrufe aus dem Weißen Haus freilich nicht. Durch ihre beraterische Funktion an der Seite ihres Vaters hat Ivanka Trump jedoch auch an Beliebtheit eingebüßt.

Eine Rückkehr Nach New York scheint aus jetziger Sicht jedenfalls eher unwahrscheinlich für Ivanka und ihre Familie: Klatschblätter spekulieren schon länger, dass ein Teil der New Yorker Upper Class Ivanka Trump und Jared Kushner nach einer Rückkehr in die Hochburg der Demokraten meiden könnte, sollten sie nach ihrem Aufenthalt in Washington D.C. wieder dort leben wollen. Stattdessen wollen sich Ivanka Trump und Jared Kushner nach dem Auszug aus dem Weißen Haus Berichten zufolge in Miami nierderlassen.

Die beiden sollen ein Grundstück auf "Indian Creek Island" gekauft haben. Die Insel gilt als eine der sichersten Floridas. Hier wollen Ivanka Trump und Kushner Berichten zufolge schon bald ein Haus für sich und ihre drei gemeinsamen Kinder errichten lassen. Ein Insider behauptet gegenüber Page Six, dass das Paar die Hoffnung hege, in Miami eine zweite Chance zu bekommen, nachdem es bei einem Großteil der New Yorker High Society in Ungnade gefallen ist.