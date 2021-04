Dieter Bohlen meldet sich nach RTL-Aus zu Wort

Nach seinem Ausscheiden bei "Deutschland sucht den Superstar" blickt Dieter Bohlen aber optimistisch in die Zukunft: "Ich hab super viele Angebote natürlich bekommen, und da muss man natürlich so ein bisschen gucken, was man jetzt macht", sagte Bohlen am Samstagabend in einem Instagram-Video. Er sei mit der derzeitigen Situation sehr zufrieden. "Ich plane Großes, und ihr werdet von mir hören." Auch beim "Supertalent" wird er nicht mehr dabei sein.