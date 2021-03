Deutschland sucht den Dieter: Mögliche Bohlen-Nachfolger im Vergleich

Thomas Gottschalk

Pro: Hat nun schon "DSDS"-Luft geschnuppert, da er kurzerhand für Bohlen einsprang, der seine letzten beiden Auftritte in der Show absagte. Gottschalks Begründung: Er habe einfach Zeit gehabt. Vielleicht passt auch eine ganze Staffel in den Terminkalender. Ein Showdino wäre ein würdiger Nachfolger für einen Poptitanen. Contra: Gottschalk hat zwar in seinem Leben viel Musik angesagt (Chris de Burgh, Status Quo), gilt aber nicht unbedingt als intimer Kenner aktueller Trends. Zudem blüht er erst so richtig auf, wenn er sich an einem Samstagabend vor Live-Publikum verneigen kann, ob in Böblingen oder sonst wo. "DSDS" ist aber oft aufgezeichnet.