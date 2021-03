"Oma-Haarteile" und "neue Zähne von RTL": Bohlen schießt gegen Gottschalk

Es war das erste Mal, dass sich der Musikproduzent nach seinem RTL-Aus zu Wort meldete. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Clips startete auf RTL die erste "DSDS"-Liveshow ohne Bohlen. Dafür saß Show-Titan Thomas Gottschalk (70) neben Maite Kelly und Mike Singer in der Jury. "Auch Titanen können stürzen, und das ist dem Dieter passiert. Wir wünschen ihm natürlich, dass er schnell wieder aufsteht. Gute Besserung", erklärte Gottschalk zu Beginn. Von Bohlens "Sturz" zu sprechen, wird auf Twitter allerdings eher als Seitenhieb aufgefasst.

Gottschalk gegen Bohlen

Am Montag schoss Bohlen dann via Instagram zurück: Er wolle die "witzigsten Fragen" seiner Follower zur Sendung mit Gottschalk beantworten, kündigte er in einem Videopost an. Die jüngeren haben demnach gefragt, wer denn der "ältere Herr" gewesen sei, so Bohlen, der umgehend aufklärte. Andere wollten demnach wissen, wieso er "das Haarteil seiner Oma trägt", scherzt Bohlen - und antwortet: "Keine Ahnung, aber die Leute sahen 1970 in etwa so aus." Zudem mutmaßt er, dass RTL Gottschalk "ordentlich Kohle gegeben hat" und er sich damit "neue Zähne gekauft hat".