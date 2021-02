8 unerwartete Fakten über Thomas Gottschalk

Mediale Trennung und Neustart

Dass Gottschalk seine Frau Thea nach fast einem halben Jahrhundert, zwei gemeinsamen Söhnen und Enkelkindern für eine Jüngere verließ, machte 2019 Schlagzeilen - kurz nachdem seine Villa in Malibu abgebrannt war. "Meine erklärte Absicht war es eigentlich, als abgeklärte Fernsehlegende in Malibu die Füße hochzulegen, während sich die Nation nur schwer mit dem Gedanken abfinden kann, ihre Samstagabende ohne mich zu verbringen", schreibt er in seinem Buch "Herbstbunt". Doch: "Malibu ist abgebrannt, die Nation plant das Wochenende ohne mich, und statt in meiner kalifornischen Windmühle in die Abendsonne zu blinzeln, die glutrot im Pazifik versinkt, habe ich mir mit neuer Partnerin in Baden-Baden eine renovierte Dachwohnung gemietet." Nach wie vor ist Gottschalk mit Karina Mroß liiert.