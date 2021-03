Verona Pooth über peinliches erstes Treffen mit Dieter Bohlen nach 15 Jahren

Verona Pooths, damals noch Feldbusch, kurze Ehe mit Poptitan Dieter Bohlen sorgte in den 90ern für Schlagzeilen: Am 13. Mai 1996 heiratete das Paar in Las Vegas. Bereits vier Wochen später kam es zur Trennung – nachdem Pooth angegeben hatte, von Bohlen geschlagen worden zu sein. Am 27. Mai 1997 wurde die Ehe geschieden.

So verlief Veronas Wiedersehen mit Dieter Bohlen

Es folgten 15 Jahre Funkstille, bis sich das Ex-Paar eines Tages zufällig über den Weg lief. In ihrem "Poothcast" kam Verona Pooth nun auf ihr Wiedersehen mit ihrem Ex-Mann zu sprechen. Zusammen mit ihrem Sohn San Diego, der im Podcast ebenfalls seine Erinnerungen an das Treffen teilte, begegnete die Werbeikone dem Poptitan in einem Flugzeug, auf dem Weg von Düsseldorf nach Hamburg.

Verona, Diego und Bohlen saßen zufällig im gleichen Flieger. Beim Einsteigen bemerkte Diego keinen Geringeren als den ehemaligen DSDS-Juror Dieter Bohlen in der ersten Reihe. Auch Bohlen erkannte seine Ex-Frau und reichte ihr zur Begrüßung freundlich die Hand.