Verstörende Erziehungsmaßnahme: Verona Pooth "fesselte" Söhne im Urlaub

So ganz entspannt, wie es manchmal den Anschein macht, schupft Verona Pooth das Mamasein doch nicht, wie sie nun selbst ausgeplaudert hat. In ihrem neuen Poothcast auf Audio Now erzählten Verona Pooth (52) und ihr Sohn San Diego (16) Anekdoten aus ihrem Familienalltag. Darin verriet die 52-Jährige auch, dass sie früher große Angst vor Kindesentführung und Paparazzi gehabt habe und ihre Kinder im Urlaub zuweilen sogar gefesselt hat.

Pooth über übertriebene Muttersorgen

Verona Pooth ist seit 2004 mit Franjo Pooth verheiratet. Mit ihm hat sie die beiden Söhne San Diego und Rocco Ernesto.

"Ich hatte so einen Beschützerinstinkt, der hätte für die ganze Welt gereicht", erzählte die Werbeikone in der ersten Folge ihres Podcasts. Um ihre Kinder vor den Gefahren dieser Welt zu schützen, habe sie sie zeitweise sogar "gefesselt". So bekam Sohn Diego im Urlaub auf den Malediven schon mal eine Schwimmweste angezogen, die Pooth mit einem Schloss versah, damit dieser die Weste nicht einfach wieder ausziehen konnte.