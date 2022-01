Die 5 größten Enthüllungen aus dem "Harry Potter"-Reunion-Special

Der amerikanische Streaming-Service HBO Max verkündete ein großes TV-Special zum 20-jährigen "Harry Potter"-Jubiläum inklusive aller Hauptdarsteller. Der Rückblick mit Interviews, Talkrunden und Szenen von den Dreharbeiten feierte am 1. Jänner Premiere. Dafür kehrten auch die Hauptdarsteller Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint sowie viele andere bekannte Gesichter aus den acht Teilen zurück nach Hogwarts. Dabei wurden einige Geheimnisse über die Filme und die Schauspieler gelüftet.

"Harry Potter"-Stars waren in ihre Kollegen verknallt

Rund 20 Jahre nach dem ersten Film der "Harry Potter"-Reihe haben die Stars der Filme ihre früheren romantischen Gefühle offenbart. Emma Watson spielte in dem Film rund um den Zauberlehrling die Hexe Hermine Granger. Bei ihrer großen Wiederkehr gestand sie, dass sie während der Dreharbeiten der Filme in Co-Star Tom Felton verliebt war, welcher in den Filmen eigentlich ihren Rivalen Draco Malfoy verkörperte.

Eine Beziehung entstand nie, die beiden gelten aber auch heute noch als sehr enge Freunde. Ihr Filmkuss mit Rupert Grint fiel Emma Watson allerdings besonders schwer: "Rupert zu küssen ist eines der härtesten Dinge, die ich je tun musste", sagte Watson. "Es fühlte sich einfach falsch an, so falsch auf jeder Ebene, weil Dan, Rupert und ich so wie Geschwister sind."