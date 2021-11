20 Jahre später: "Harry Potter"-Schauspieler kehren zurück nach "Hogwarts"

Emma Watson

In den "Harry Potter"-Filmen war Emma Watson in der Rolle der Hermine Granger zu sehen und wurde damit weltberühmt. Bereits während der Dreharbeiten zu "Harry Potter" arbeitete sie hart an ihrer Karriere. So war Watson 2007 beispielsweise in "Ballet Shoes" zu sehen. 2009 begann sie an der Brown University in den USA zu studieren - 2014 schloss sie mit einem Bachelor in englischer Literatur ab. Auch während ihrer Ausbildung blieb sie schauspielerisch nicht untätig. So wirkte sie beispielsweise in "My Week with Marilyn", "Vielleicht lieber morgen", und "The Bling Ring" mit. Einen großen Erfolg konnte sie zuletzt 2018 in Greta Gerwigs umjubeltem Debüt "Lady Bird" feiern. Watson ist außerdem Aktivistin und setzt ich stark für Frauenrechte ein. Zudem klärt sie über ethische Mode auf.