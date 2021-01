Was Rupert Grint von einer Rückkehr zu "Harry Potter" hält

Im Rahmen eines Promo-Interviews für die zweite Staffel der Serie "The Servant" wurde der 32-Jährige nun gefragt, ob er sich vorstellen könnte, künftig in einem "Harry Potter"-Ableger mitzuwirken. "Ich weiß es nicht. Ich meine, sag niemals nie", sagte er gegenüber ComicBook.com. "Es war ein großer Teil meines Lebens und ich mag diesen Charakter und die Geschichten sehr. Wenn es zur richtigen Zeit kommt, wäre ich bereit (...). Wir werden sehen", so Grint. Ob er tatsächlich nochmal in die Rolle schlüpfen wird, die ihn zum Weltstar machte, bleibt also weiter abzuwarten.

Im Mai war bekannt geworden, dass Grint und seine langjährige Partnerin Georgia Groome Eltern geworden sind. Sie freuten sich, die Geburt ihres kleinen Mädchens bekannt zu geben, teilte ein Sprecher der US-Zeitschrift People mit. Die Kleine trägt den Namen Wednesday G. Grint.