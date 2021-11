160 Brillen und 80 Zauberstäbe verbraucht: Harry Potter feiert 20-Jahr-Jubiläum

Das ließ Rickman aber auch zum absoluten Albtraum am Set werden. Viele Szenen wollte er nicht so spielen, wie von den Regisseuren gefordert. "Nein, das kann ich nicht machen. Ich weiß, was passieren wird und du nicht", soll er nicht nur einmal gesagt haben.

Als etwas schwierig und tollpatschig erwies sich auch Hauptdarsteller Daniel Radcliffe. Über alle Filme hinweg verbrauchte er 80 Zauberstäbe und 160 Brillen. Als er mit einem Stock kämpfte (wurde im Film dann zu einer Schlange) fuchtelte er damit so lange herum, bis er sich ein blaues Auge schlug. Und bei einer Unterwasserszene verwechselte er die Handzeichen und signalisierte, dass er ein Problem hätte, und knapp vor dem Ertrinken sei. Nachdem alle panisch wurden, klärte er dann auf, dass er eigentlich nur zeigen wollte, dass bei ihm alles in Ordnung sei.