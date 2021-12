Tochter von Lori Loughlin: "Harry Potter"-Star versuchte sein Glück bei Olivia Jade

Ihre Eltern standen aufgrund eines riesigen Betrugsskandals vor Gericht. Die Serien-Darstellerin Lori Loughlin und ihr Ehemann Mossimo Giannulli haben 500.000 Dollar an einen Drahtzieher gezahlt, um ihre beiden Töchter fälschlicherweise als Ruderinnen auszugeben und sie über das Sportteam an der USC-Hochschule in Kalifornien unterzubringen. Erst vor einigen Tagen machte die 22-jährige Olivia Jade Giannulli erneut Schlagzeilen, nachdem sie mit Kaia Gerbers Ex-Freund Jacob Elordi auf Bildern der DailyMail zu sehen war. Damit brachten die beiden die Gerüchteküche über eine Beziehung zum Brodeln. Doch auch ein anderer Schauspieler scheint ein Auge auf die Tochter des "Full House"-Stars geworfen zu haben.

"Harry Potter"-Star Tom Felton versuchte es bei Olivia Jade

Die Kandidatin von "Dancing with the Stars" erlebte das, wovon viele Fans träumen. "Harry Potter"-Darsteller Tom Felton schrieb Olivia Jade Giannulli eine private Nachricht auf Instagram. Die Youtuberin erzählte, dass der 34-jährige Schauspieler ihr auf der Social Media Plattform eine Direct-Message hinterließ, dass sie ihm allerdings darauf nicht antwortete. Während eines Interviews bei "E!s Down in the DMs" erinnerte sich die Influencerin an den Vorfall und sagte: "Es tut mir wirklich leid, dass ich dich entlarven werde, aber ich denke, du bist sicher eine wirklich nette Person."