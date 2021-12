J.K. Rowling: Nächster "Harry Potter"-Star äußert sich gegen die Autorin

Der Schauspieler, der in sechs der acht Filme über den Zauberlehrling Percy Weasley spielte, sagte laut DailyMail: "Ich arbeite viel mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, die sich auf LGBTQ+ Personen konzentrieren. Viele meiner Familie sind Mitglieder dieser Community. Sie können wahrscheinlich erraten, wo meine Loyalität in dieser Hinsicht liegt." Er fügte hinzu: "Wenn eine Transperson sagt, dass sie männlich oder weiblich ist, ist sie das und so sollten wir sie behandeln. Es schadet ihnen, etwas anderes zu sagen."

Twitter-Beiträge von Rowling lösten Hass-Welle aus

Rowling wurde Transphobie vorgeworfen, nachdem sie sich im Juni 2020 über einen Artikel lustig gemacht hatte, in dem die Worte "Menschen, die menstruieren" anstelle von "Frauen" verwendet wurden. Seither fiel sie immer wieder mit erneuten Meldungen zu dem Thema negativ auf Social Media auf. Aufgrund der Anfeindungen habe die Autorin sogar Morddrohungen erhalten, wie sie vor einigen Wochen auf der Online-Plattform berichtete.