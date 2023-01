Diane Keaton: Keine Dates seit 15 Jahren

Keaton hatte sich kürzlich zu ihrem Geburtstag selbst auf Instagram gratuliert. "Happy Birthday an die Liebe meines Lebens... mich!", schrieb die Schauspielerin ("Manhattan") an ihrem Geburtstag am 5. Jänner. Dazu postete sie ein Video, das eine Montage von bunten Geburtstagstorten zeigt, während im Hintergrund eine Frau - womöglich sie selbst - "Happy Birthday to me, Happy Birthday, liebe Diane" singt.