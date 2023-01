Schauspielerin Proschat Madani: Die gefühlvolle Toughe

Oft verkörpert sie, wie in den Serien „CopStories“, „Die Vorstadtweiber“ oder „Walking on Sunshine“ toughe Frauenfiguren – selber würde sie sich aber als sehr empathischen Menschen beschreiben. „Ein Mensch, der eigentlich sich eher bemühen sollte, mehr Grenzen zu setzen, mehr Nein zu sagen, nicht immer gleich loszuheulen, wenn es jemandem nicht gut geht. Das ist eher meine Wahrnehmung meiner Person. Und das andere wird wohl auch in mir vorhanden sein, aber ich finde es nicht sehr vordergründig.“

Kritik tut ihr natürlich auch nach all den Jahren noch weh, geschriebene Kritiken liest sie daher eher nur selten. Konstruktive Kritik, um in einer Rolle besser zu werden, nimmt Madani aber gerne an.