Harrys und Meghans Nanny verrät, wie ihr 1. Treffen mit den Royals ablief

Auf dem Weg nach Frogmore, wo die Familie zu jener Zeit lebte, habe sie dann einen Strafzettel für zu schnelles Fahren bekommen. "Als ich ankam, gab es natürlich viele Kontrollen, und ich erwartete auf jemanden in einem teuren Anzug oder so zu treffen", erzählt Khumalo - "doch Harry trug Jeans und T-Shirt". Auf Schuhe habe er aufgrund der heißen Temperaturen ganz verzichtet. Auch sonst habe sich Harry nahbar gegeben. "Ich frage seinen Schutzbeauftragten, ob ich einen Knicks machen muss. Er sah mich nur an, lachte und sagte: 'Du wirst sehen, Prinz Harry ist unglaublich.'"

"Als ich dort ankam, nahm er mich mit den Worten 'Hallo Lorren!' in seine Arme. Ganz zu ihrer Überraschung. "Ich dachte: 'Wow, was für ein Gentleman, was für ein Juwel.'" Auch von Meghan sei Khumalo begeistert gewesen. "Als ich hereinkam und Meghan sah, dachte ich: 'Mein Gott, was für eine schöne Frau.'" Sie habe sich sofort wohlgefühlt.

Bei Archies offizieller Vorstellung im Mai 2019 hatte Meghan vom süßen Wesen ihres Sohnes geschwärmt. Harry witzelte: Er wisse nicht, von wem das Kind das habe. Auf die Frage, nach wem der Kleine komme, antwortete Meghan: "Wir versuchen, das noch herauszubekommen."

"Er ist wirklich ruhig", sagte Meghan bei der Präsentation ihres tief schlafenden Sohnes. "Es ist magisch, es ist total toll. Ich habe die zwei besten Buben auf der Welt, ich bin wirklich glücklich", schwärmte Meghan im Schloss Windsor vor Journalistinnen und Journalisten. Archie ist inzwischen ein großer Bruder: Schwester Lilibet Diana kam 2021 in Kalifornien, wo die Familie nun lebt, zur Welt.