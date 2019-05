Diana schenkte einem ihrer Söhne bewusst mehr Aufmerksamkeit

Prinzessin Diana sah sich gezwungen, Prinz Harry mehr Liebe zu schenken als ihrem älteren Sohn William.

"Söhne sollen die gleiche Zeit und Liebe bekommen"

Den Grund dafür verrieten enge Freundinnen gegenüber dem Daily Mirror. Diana soll damals gesagt haben: "Ich muss so handeln. Charles und ich haben so hart dafür gearbeitet, sicherzustellen, dass unsere beiden Jungs die gleiche Menge an Zeit und Liebe bekommen, doch andere Mitglieder der Familie scheinen sich nur auf William zu konzentrieren."