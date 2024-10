"Desperate Housewives" wird 20: Was machen die Stars heute?

2004, also vor bereits 20 Jahren, lief die erste Folge der Kultserie "Desperate Housewives" über die Bildschirme. Die Dramedy rund um eine Handvoll "Hausfrauen" mit dunklen Geheimnissen gehörte während ihrer Laufzeit von acht Staffeln auch hierzulande zu den beliebtesten US-Serien der Österreicher.

Im inoffiziellen "Sex and the City"-Nachfolger geht es zwar auch um Sex und amouröse Irrungen und Wirrungen, aber noch viel mehr um Intrigen, Geheimnisse, Skandale und Leichen, die der scheinbar perfekte Nachbar im ebenso perfekt restaurierten Keller zu verbergen hat. Die Dramedy mit Fokus auf das morallose Treiben von vier (manchmal auch fünf) Frauen im besten Alter ist eine höchst unterhaltsame, schwarzhumorige und bissige Satire über die US-Vorstadt-Idylle. Doch was wurde aus den Darstellerinnen, 20 Jahre nach der Pilotepisode? Wo sind Teri Hatcher, Eva Longoria und Co. heute? Der KURIER hat in der Wisteria Lane nach verräterischen Spuren gesucht.

© REUTERS/MARIO ANZUONI Teri Harcher

Teri Hatcher (Susan Mayer) Dank der 90er-Hitserie "Superman: Die Abenteuer von Lois & Clark" war Teri Hatcher zu Beginn der Serie der größte Name im Cast – und gleichzeitig die unbeliebteste Kollegin. Bald wurden Gerüchte über Hatchers unfreundliches und unmögliches Benehmen am Set laut, sogar von Mobbing war die Rede. Es heißt, keine der anderen Darstellerinnen hätte sich mit Hatcher verstanden. Nach dem Serienfinale 2012 wurde es ruhiger um die Schauspielerin. Sie übernahm kleinere und größere Rollen in Serien, konnte aber an den früheren Erfolg nicht mehr anschließen, was wohl auch am schlechten Image lag, das Hatcher mittlerweile anhaftete. Heute ist die 59-Jährige vor allem in US-Fernsehfilmen und als Gaststar in Serien zu sehen. Sie ist aber auch in Wohltäitgkeitsvereinen aktiv und betrieb viele Jahre lang einen YouTube-Koch-Channel. 2019 war sie privater Gast von Richard Lugner beim Wiener Opernball.

© REUTERS Marcia Cross



Marcia Cross (Bree Van de Kamp) Als konservative und perfektionistische Republikanern Bree Van de Kamp eroberte Marcia Cross, die sich bereits dank der 90er-Soap "Melrose Place" einen Namen machen konnte, die Herzen der Fans und wurde bald zur beliebtesten "Hausfrau". Während der Laufzeit von "Desperate Housewives" war Cross auch das Gesicht einer Werbekampagne der Handelskette Spar. Trotzdem konnte Cross nach "Desperate Housewives" nur Nebenrollen ergattern. Privat hatte die Schauspielerin mit großen Schicksalsschlägen zu kämpfen: 2018 wurde bei ihr Analkrebs diagnostiziert, hervorgerufen durch Humane Papillomviren (HPV). Cross musste sich einer Chemotherapie unterziehen, wodurch sie die Krankheit besiegen konnte. Seitdem setzt sich die 62-Jährige als Aktivistin für Aufklärung über HPV ein, spricht sich öffentlich aber auch für einen Waffenstillstand im Israel-Hamas-Krieg aus.

© REUTERS/PHIL MCCARTEN Eva Longoria

Eva Longoria (Gabrielle Solis) Für die Texanerin Eva Longoria bedeutete "Desperate Housewives" den ganz großen Durchbruch. Als oberflächliche Luxuslady mit einem Herzen aus Gold überzeugte sie sowohl Fans als auch Kritiker für sich. Die jüngste der "Housewives"-Darstellerinnen (heute ist Longoria 49 Jahre alt) kann den größten Erfolg nach dem Serien-Aus verbuchen. So spielte sie große (und auch kleinere) Rollen in zahlreichen Filmen und Serien, zudem zog sie mehrere lukrative Werbeverträge an Land, unter anderem für L'Oréal Paris. Longoria bewies sich aber auch als Geschäftsfrau und baute sich zwei weitere Hollywood-Standbeine als Regisseurin und Produzentin auf. So war sie unter anderem Co-Produzentin des ersten "John Wick"-Films. Mit den Klatschspalten klappt's obendrein – dank ihrer engen Freundschaft mit Victoria Beckham. Privat ist Longoria seit 2016 mit dem mexikanischen Medienmanager José Bastón verlobt. 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt.

© REUTERS/Brian Snyder Felicity Huffman

Felicity Huffman (Lynette Scavo) Der Ehefrau von William H. Macey wurde unter allen "Desperate Housewives"-Darstellerinnen die größte Post-Serien-Karriere prophezeit. Nicht verwunderlich, spielte sich Felicity Huffmann als überforderte Mutter Lynette Scavo innerhalb kürzester Zeit mit viel Talent immer mehr in den Vordergrund und war der Liebling der Kritiker. 2006 wurde sie für ihre Rolle einer Transsexuellen im Film "Transamerica" gar für den Oscar nominiert. 2005 wurde sie zudem für "Desperate Housewives" mit dem Emmy geadelt – als einzige aus dem Hauptcast. Es sah auch tatsächlich so aus, als ob nach dem Serienfinale der Erfolg für Huffman (heute 61) anhalten würde: Auch für ihre Rolle in der Anthologie-Serie "American Crime" gab es in drei aufeinanderfolgenden Jahren eine Emmy-Nominierung. Zudem wirkte Huffman in anderen erfolgreichen Produktionen mit. Doch 2019 dann der Skandal, von dem sich Huffmans Karriere bis heute nicht erholte: Sie war einer jener Promis, die in den Bestechungsskandal um Zulassungen zu US-Universitäten verwickelt waren. Huffman wurde zu 14 Tagen Haft, 250 Stunden gemeinnütziger Arbeit und 30.000 US-Dollar Strafe verurteilt, konnte das Gefängnis aber bereits nach zehn Tagen wieder verlassen.

© TheCW Nicolette Sheridan

Nicollette Sheridan (Edie Britt) Die Femme Fatale der Wisteria Lane musste in der fünften Staffel die Serie verlassen – aufgrund von Streitereien mit "Desperate Housewives"-Schöpfer Marc Cherry. Daraufhin verklagte Sheridan ihn und den Sender ABC auf Körperverletzung (Cherry soll sie geohrfeigt haben), Diskriminierung, vorsätzliche Zufügung von seelischem Leid und unrechtmäßige Kündigung auf 20 Millionen Dollar. Allerdings konnte die Schauspielerin sich in mehreren Instanzen nicht durchsetzen – auch deshalb, weil die anderen Darstellerinnen ihren Aussagen widersprachen und sich auf die Seite von Cherry stellten. Nach Sheridans Rausschmiss plätscherte ihre Karriere dahin, ihre größte Rolle war jene der Alexis Carrington im Serien-Remake von "Der Denver-Clan". 2009 war sie Lugners Stargast beim Wiener Opernball. 2019 brachte die heute 60-Jährige eine eigene Hautpflege-Produktserie auf den Markt.