Mobbing und "Verhaltensprobleme" am "Desperate Housewives"-Set

Der Prozess um "Desperate Housewives"-Star Felicity Huffman (56) wegen manipulierter College-Aufnahmetests förderte nicht nur ein Schuldeingeständnis der Schauspielerin zutage, sondern auch interessante Geschichten vom Set der abgespielten Serie.

In Briefen, die darstellen sollen, was für ein guter Mensch Huffman ansonsten ist, verrieten "Housewives"-Schöpfer Marc Cherry und Darstellerin Eva Longoria (44) dem zuständigen Richter pikante Details. In Dokumenten, die Us Weekly vorliegen, beschreibt Cherry beispielsweise Huffmans "vorbildlichen Umgang mit einer Kollegin, die am Set 'große Verhaltsprobleme' gehabt habe".

"Alle versuchten ihr Möglichstes, um irgendwie mit dieser Frau klarzukommen", so Cherry. "Es war unmöglich und wurde immer schlimmer, vom Regen in die Traufe. Aber Felicity bestand immer noch darauf, dieser Schauspielerin einen 'Guten Morgen' zu wünschen, obwohl sie wusste, dass sie keine Antwort bekommen würde. Ich erfuhr davon und fragte sie danach. Sie lächelte und sagte: "Nur weil diese Frau entschlossen ist, unhöflich zu sein, heißt das nicht, dass sie mich davon abhalten kann, höflich zu sein", heißt es in dem Brief. Um wen es sich bei der schwierigen Kollegin handelte, verriert er allerdings nicht.

Eva Longoria wurde von Co-Star gemobbt