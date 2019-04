"Desperate Mother" bekennt sich schuldig wegen Uni-Betrugs

Die Studiengebühren sind in den USA extrem hoch, 40.000 Euro pro Jahr keine Seltenheit. So braucht ein Master of Engineering am MIT bis zum Studienabschluss gut 50.000 Dollar, ein MBA-Abschluss kann auch 80.000 Dollar kosten. Viele Studenten müssen dafür Schulden aufnehmen und dann jahrelang abzahlen.

So gesehen versteht man die wortreiche Entschuldigung von Felicity Huffman: „Ich möchte mich vor allem bei den Studenten entschuldigen, die jeden Tag hart für die Aufnahme ins College arbeiten. Und bei ihren Eltern, die große Opfer bringen, ihre Kinder auf ehrliche Weise zu unterstützen“, erklärte Huffman. Ihre eigene Tochter habe „absolut nichts“ von dem Vorgehen gewusst und auch ihr Ehemann war angeblich nicht eingeweiht.