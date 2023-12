"Desperate Housewives"-Star Felicity Huffman bricht Schweigen über College-Skandal

Huffman: Dachte ich wäre schlechte Mutter, wenn ich es nicht mache

Huffman schildert in dem Gespräch, wie es zu ihrer folgenschweren Entscheidung kam: "Die Leute gehen davon aus, dass ich einen Weg gesucht habe, das System zu betrügen und sprichwörtlich kriminelle Geschäfte in Hinterhöfen gemacht habe, aber das war nicht der Fall. Ich habe mit einem College-Berater namens Rick Singer gearbeitet, er wird oft weiterempfohlen. Ich arbeitete ein Jahr lang mit ihm zusammen und vertraute ihm bedingungslos. Er empfahl mir Programme und Tutoren, er war der Experte. Nach einem Jahr sagte er: 'Ihre Tochter wird an keinem der Colleges angenommen, an denen sie studieren möchte.' Und so glaubte ich ihm."

Sie habe sich um die Laufbahn ihre Tochter gesorgt, sagt die Schauspielerin. "Als er langsam anfing, den kriminellen Plan zu präsentieren, schien mir - und ich weiß, es hört sich verrückt an - dass dies meine einzige Möglichkeit war, meiner Tochter eine Zukunft zu verschaffen", so Huffman weiter. "Ich weiß, dass man im Nachhinein immer alles besser weiß, aber ich hatte das Gefühl, dass ich eine schlechte Mutter wäre, wenn ich es nicht tun würde. Also habe ich es getan."