Der nächste "Harry-Potter"-Star ist Vater geworden

Demnach ist der kleine Cooper Michael Murray am 2. Jänner zur Welt gekommen. Mutter und Sohn seien wohlauf. "Beiden geht es nach sehr langen Wehen und ein paar beängstigenden Minuten am Ende sehr gut. Ich kann es noch nicht fassen, dass wir jetzt unseren eigenen kleinen Jungen haben", so Murray zu einem Foto seines Sohnes.