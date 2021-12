Demi Moore: Was läuft da mit Jennifer Lopez-Ex Alex Rodriguez?

Sein Ziel verfolge Rogriguez aber nicht ganz ohne Hintergedanken. Angeblich will er durch sein Anbandeln bei Moore seine Verflossene Jennifer Lopez eifersüchtig machen. "Er will jemanden, der ihn wieder ins Rampenlicht rückt, was er alleine nicht kann", unken böse Zungen.

Fragt sich nur, ob Demi Moore wirklich darauf hineinfällt? Glaubt man einem Insider aus dem Umfeld der Schauspielerin, so soll Rodriguez keine besonders guten Karten bei Moore haben: "Selbst wenn sie sich wieder verabreden wollte, interessiert sie sich nicht für einen Typen, bei dem sich alles nur um die Show dreht und, schlimmer noch, als Betrüger abgestempelt wurde", heißt es über die Ex-Frau von Action-Star Bruce Willis.