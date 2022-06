Demi Moore teilt ihr Liebes-Glück: Turtel-Fotos mit neuem Freund

Wer ist Daniel Humm?

Der in der Schweizer Gemeinde Strengelbach geborene Daniel Humm macht in den USA die große Karriere. Der 46-Jährige ist Chef de Cuisine und Miteigentümer des angesagten Drei-Sterne-Restaurants Eleven Madison Park in New York, welches als das höchstpositionierte Restaurant in den Vereinigten Staaten gilt und von der James Beard Foundation als bestes Restaurant in den USA ausgezeichnet wurde. 2017 kam es auf Platz 1 der Rangliste "The World’s 50 Best Restaurants."