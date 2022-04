Liebes-Outing? Erstes Instagram-Foto von Demi Moore mit Daniel Humm

Da wundert es nicht, dass sich Klatschmagazine und Fans fragen, ob Humm mit dem Posting vielleicht sogar seine angebliche Beziehung zu Moore best├Ątigt hat.

Wer ist Daniel Humm?

Der in der Schweizer Gemeinde Strengelbach geborene Daniel Humm macht in den USA die gro├če Karriere. Der 46-J├Ąhrige ist Chef de Cuisine und Miteigent├╝mer des angesagten Drei-Sterne-Restaurants Eleven Madison Park in New York, welches als das h├Âchstpositionierte Restaurant in den Vereinigten Staaten gilt und von der James Beard Foundation als bestes Restaurant in den USA ausgezeichnet wurde. 2017 kam es auf Platz 1 der Rangliste "The WorldÔÇÖs 50 Best Restaurants."