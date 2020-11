"Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek: "Bereit für die neue Geschichte?"

Nun deutet er in der Bildunterschrift eines Familienfotos erneut an, nach vorne zu blicken. "Wer ist noch bereit für eine neue Geschichte?", fragt Van Der Beek seine rund eine Million Follower auf Instagram. "Wir alle erleben auf unserem Weg verschiedene Dinge, die uns zu dem machen, was wir sind, aber uns manchmal wenig Raum lassen, unser bestes Leben zu leben."

Den alten Ballast will er offenabar bewusst hinter sich lassen. Jedoch habe er erkannt, dass das nicht mit Loslassen, sondern mit Wertschätzung gehe, so der Schauspieler weiter. "Fokussiere dich auf das, was du liebst; entscheide dich, bewusst von ganzem Herzen zu lieben", rät er.