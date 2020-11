Dancing-Stars-Juror Balázs Ekker: "Kritik ist mir relativ wurscht"

Tanzen war damals nur ein Hobby, eine Leidenschaft, die er dann aber letztlich doch zum Beruf machte. "Natürlich braucht man nicht fragen, was meine Eltern und mein Umfeld davon gehalten haben“, meint er. In Ungarn hatte das Tanzen nämlich laut Ekker nach wie vor nicht so einen großen Stellenwert wie in Österreich.

Mittlerweile besitzt er zwei Tanzschulen (eine in Győr und eine in Wiener Neustadt), die er auch in diesen herausfordernden Zeiten versucht, durchzubringen. Nicht leicht, wie er gesteht. "Ich muss schon zugeben, der Umsatzersatz, den wir von der Regierung bekommen haben, ist schon eine große finanzielle Hilfe. Das hilft uns über diese Zeit, aber das Problem ist damit dennoch nicht gelöst.“