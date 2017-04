Foto: Brandstätter Verlag Am Beginn meiner Liebe zum Tanz stand ein Film, in dem ich als kleines Kind Nurejew tanzen sah. Es war ausgerechnet nach seinem „Don Quixote“, als ich zum Ersten Solotänzer befördert wurde. Deshalb hat Nurejew einen besonderen Platz in meinem Herzen. Diese Biographie beinhaltet interessante Anekdoten und ist deshalb so spannend, weil sie auch weitgehend unbekannte Episoden aus seinem persönlichen und künstlerischen Leben beleuchtet.

* Der Italiener, Erster Solotänzer des Wr. Staatsballetts, wirkt in dem neuen dreiteiligen Strawinski-Abend „Der Feuervogel/Petruschka/Movements to Stravinsky“ mit: Volksoper Wien, ab 28. April, www.volksoper.at, www.wiener-staatsoper.at

