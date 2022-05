David Beckhams Geburtstag: Feuchtfröhliches Video und extravagante Torte

Auf Social Media teilte die Mode-Designerin einige Einblicke in die Geburtstagsparty von David Beckham. Ganz so spektakuläre Outfits wie ihre Hollywood- und Designer-Kollegen auf dem roten Teppich der diesjährigen Met Gala trugen die Beckhams während der Geburtstagssause des ehemaligen Profi-Sportlers zwar nicht, ein schwungvolles Fest dürfte es für sie aber dennoch gewesen sein.

Mit Sohn Cruz im Arm trällerte ein etwas betrunken wirkender David Beckham in einem neuen Video auf dem Instagram-Profil seiner Frau "Rock with you" von Michael Jackson und hatte dabei sein Glas fest im Griff, während der Tisch vor ihm zeigte, dass es an alkoholischen Getränken nicht mangelte.

Der Brite, der sonst immer einen eher ernsteren Blick vor Fotografen zum besten gibt, zeigte sich in der Aufnahme locker wie selten zuvor.