Cumberbatch und Efron: 35 neue Sterne auf dem "Walk of Fame"

Die neuen Kandidaten wurden unter Hunderten prominenten Anwärtern ausgewählt. Die Termine für die Enthüllung der Plaketten im nächsten Jahr sind noch nicht bekannt.

Der "Walk of Fame" ist ein Gehsteig am Hollywood Boulevard in Los Angeles, in den die sternförmigen Plaketten eingelassen werden. Der erste Stern ging 1960 an die Schauspielerin Joanne Woodward, inzwischen sind es über 2600 Plaketten. In diesem Jahre wurden unter anderem Musik-Mogul Lucian Grainge und Rapper 50 Cent verewigt. Wegen Coronavirus wurden die Ehrungen mit Zuschauern seit März ausgesetzt.