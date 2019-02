Courteney Cox verrät: "Ich war eine Spätzünderin in Sachen Sex"

Die 54-Jährige Schauspielerin Courteney Cox plauderte in der TV-Show "The Late Late Show with James Corden" über ihren ersten Freund. Sie verriet dem Talkmaster auch, dass ihre Mutter sie nicht wirklich aufgeklärt hat.

Cox: "Ich war Jungfrau, bis ich 21 war"

Courteney sagte in der Sendung: "Meine Mutter hat mit mir nicht einmal über irgendetwas gesprochen, das ich über Sex wissen sollte." Deshalb sei die Schauspielerin diesbezüglich eine Spätzünderin gewesen. Sie fuhr fort: "Ich sollte es wahrscheinlich nicht sagen, aber ich werde es. Ich war Jungfrau, bis ich 21 war. Ich glaube, darauf kann ich stolz sein."