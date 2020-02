Coronavirus: Verdacht an Schule von Prinz George und Prinzessin Charlotte

Die Angst vor dem neuartigen Coronavirus COVID-19 hat nun auch das britische Königshaus erreicht. Vier Schüler der Thomas's Battersea Schule in London, die die beiden älteren Kinder von Prinz William (37) und Herzogin Kate (38), Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4), besuchen, wurden vorsoglich in Quarantäne genommen.

Urlaub in Italien

Die Kinder seien gerade aus einem Skiurlaub in Italien zurückgekehrt und würden Symptome einer Infektion aufweisen, heißt in Berichten britischer Medien, die sich auf Aussagen von Eltern berufen. Dem Mirror und dem Express liegt ein offizielles Statement der Schule vor. Der Sprecher bestätigt demnach, dass sich mehrere Schüler in Quarantäne befinden, dabei handle es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Testergebnisse lägen derzeit noch nicht vor.

William und Kate informiert