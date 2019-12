George und Charlotte geben Sandringham-Debüt

Auf Herzogin Meghan und Prinz Harry müssen Royal-Fans heuer zwar verzichten, dafür gibt es allerdings ein ganz unerwartetes Schmankerl. Denn: Prinz George und Prinzessin Charlotte, die ältesten Kinder von Prinz William und Herzogin Kate, sollen Berichten zufolge zu Weihnachten in Sandringham auftreten.

Feuertaufe

Jedes Jahr feiert die Royal Family auf dem in Norfolk gelegenen Familienanwesen von Queen Elizabeth das Weihnachtsfest. Teil der besinnlichen - wenn auch stressigen - Tage dort, ist ein gemeinsamer Gang zur "St Mary Magdalene Church", um dem Gottesdienst beizuwohnen. Der Weg dorthin ist erfahrungsgemäß recht medienwirksam und wird von der Öffentlichkeit mit Argusaugen beobachtet. Dass die vierjährige Charlotte und der sechsjährige George sich nun dem festlichen Trubel entgegenstellen müssen, ist quasi eine Feuertaufe der "Firma", wie das britische Könighaus sich intern zu nennen beliebt. "Es wird so süß werden. George und Charlotte werden ihr Weihnachtsdebüt geben (...) Es ist das Bild, das alle Royal-Fans sehen wollen", so ein Palastinsider gegenüber The Sun.