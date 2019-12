Kostspielig: Für Geschenke greift die Queen tief in die Tasche

Die Geschenke kommen alles andere als billig: Laut einem ehemaligen Angestellten lässt sich die Königin die "kleinen Aufmerksamkeiten" etwa 30.000 Pfund (ca. 35.000 Euro) kosten - aus ihrem eigenen Sparstrumpf.

Online-Shopping für die Familie

Für die Familie gilt auf Sandringham, wohin die Queen stets mit dem Zug reist, allerdings folgende Regel: Finanzielle Zurückhaltung, dafür so witzig, wie möglich. Prinz Harry soll seiner Großmutter einmal eine Badehaube überreicht haben, auf der stand: "Isn't Life A B*tch". Very amused. Früher schickten die großen britischen Kaufhäuser, wie beispielsweise Harrod's, eine Auswahl an Waren in den Palast, die die Königin dort in Ruhe durchschauen konnte. Wegen ihres fortgeschrittenen Alters sieht sie vom Homeshopping allerdings mittlerweile ab und schickt stattdessen Assistenten auf Geschenkejagd im Internet.

Weihnachtskarten

Der Weihnachtswahnsinn dürfte auch zu Lasten ihrer Schreibhand gehen, die Queen schickt nämlich rund 750 Weihnachtskarten an Staatsoberhäupter und wichtige Persönlichkeiten. Man kann übrigens auch selbst eine Weihnachtskarte zu Händen der Königin schicken - nach ein paar Wochen (oder Monaten) gibt es eine liebevoll gestaltete, unterschriebene Antwort. Das funktioniert tatsächlich bei allen Haushalten des britischen Königshauses.

Die erste im TV übertragene Weihnachtsansprache