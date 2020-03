Coronavirus: Spaniens Könige sagen sämtliche Termine ab

Spaniens König Felipe VI. und Königin Letizia haben wegen des in Spanien drastisch ansteigenden Coronavirus vorerst sämtliche Termine abgesagt und sich am Donnerstag einem Infektionstest unterzogen.

König Felipe sagte auch die heutige Audienz mit der Generalsekretärin des EU-Rates, Marija Pejcinovic Buric, ab. Wann Spaniens Staatsoberhaupt wieder seine Agenda aufnimmt, steht noch nicht fest. Bisher ist auch nicht bekannt, ob sich das spanische Königspaar bei einem seiner letzten öffentlichen Events und Audienzen angesteckt haben könnte. Zudem gehen Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía auf eine Madrider Schule, an der ein Mitschüler am vergangenen Freitag am Virus erkrankte.

Infizierte in der Regierung

Ausschlag für die Terminabsagen und den Test der Könige war allerdings der erste Ansteckungsfall innerhalb der spanischen Regierung. Erst vor sechs Tagen nahm Königin Letizia in Madrid an einem Termin mit Spaniens Gleichstellungsministerin Irene Montero teil, die am heutigen Donnerstag positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Monteros Ehemann, Spaniens stellvertretener Ministerpräsident Pablo Iglesias von der linken Podemos-Partei, befindet sich seit heute in Quarantäne. Auch die konservative PP-Abgeordnete und ehemalige Gesundheitsministerin Ana Pastor wurde am Donnerstag positiv auf die neuartige Lungenerkrankung getestet.

Parlament geschlossen

Das Madrider Parlament ist seit Mittwoch geschlossen, nachdem sämtliche 52 Abgeordnete der rechtspopulistischen VOX-Partei in Quarantäne gehen mussten. VOX-Generalsekretär Javier Ortega Smith hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und nahm noch am Wochenende auf einem großen Parteievent in der ehemalige Madrider Stierkampfarena Vistalegre teil, wo er bereits Symptome zeigte.

Unterdessen breitet sich das Coronavirus in Spanien dramatisch schnell aus. Mit fast 3.000 Fälle und 84 Todesopfern ist Spanien mit Frankreich nach Italien das Land mit den meisten Coronavirus-Fällen in der Europäischen Union. Auch das Fußballteam von Real Madrid wurde am Donnerstag in Quarantäne geschickt, nachdem ein Basketballspieler von Real Madrid positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die spanische Fußball-Liga wurde vorerst komplett unterbrochen.