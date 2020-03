Michelle Hunziker meldet sich aus der Quarantäne

Aufgrund des Corona-Ausbruchs in Italien sitzt Moderatorin Michelle Hunziker, wahrscheinlich in Mailand, in Heimquarantäne fest. Die gute Laune lässt sich die 43-Jährige davon jedoch nicht verderben.

Statt Trübsal zu blasen postet sie auf Instagram Fotos von ihren Hunden und bastelt mit ihrer Tochter Aurora Ramazzotti (23) an lustigen Videos für Social Media.