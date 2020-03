Coronavirus: Ellen Pompeo dankt Ärzten und Pflegern für Einsatz

US-Schauspielerin Ellen Pompeo spricht auf Instagram Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegepersonal, das gerade gegen das neuartige Coronavirus im Einsatz ist, ihre Hochachtung aus.

"Ihr rockt"

"Viele von uns haben das Privileg, sich selbst unter Quarantäne zu stellen, zu isolieren und zu versuchen, gesund zu bleiben. Aber keiner von euch hat dieses Privileg", erklärte Pompeo in einem Videobeitrag. "Ihr müsst alle an vorderster Front stehen und was jetzt sicherlich schon schlimm ist, wird sich in den nächsten Wochen definitiv verschlimmern."